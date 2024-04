Em livro, líder religioso une fé e ciência para enfrentar a ansiedade

Com o intuito de compartilhar sua jornada de descoberta, entendimento, tratamento e controle dos desequilíbrios químico e psíquico, Jason Cusick, pastor referência da comunidade protestante do Sul dos Estados Unidos, lança o “Guia Cristão Antiansiedade”.

Criado sob regras rígidas de uma mãe afetada com compulsão por organização, órfão de pai por leucemia aos 11 anos, ao revisitar a sua infância Jason Cusick percebe que sempre foi uma pessoa angustiada, preocupada ao extremo. Na adolescência, no despertar de sua preocupação com a dor do próximo, já constituído como jovem liderança religiosa, ele viveu as primeiras crises de pânico.

O livro é publicado no Brasil pela Novo Céu, na atual fase do selo, focada em acolher temas que atingem ou podem atingir a todos, incluindo os que ainda são tabus ou pouco abordados no cotidiano evangélico.

Em um testemunho íntimo e pessoal, Cusick humaniza e aproxima a conversa sobre saúde emocional da comunidade protestante, onde é possível encontrar resistência a terapias convencionais por parte de alguns grupos extremamente conservadores.

Expondo a sua jornada de busca e conquista de uma vida mais equilibrada e sadia, “Guia Cristão Antiansiedade” (Novo Céu) acolhe, encoraja e dá dicas para que todos superem suas adversidades unindo boas práticas do exército da fé cristã e aos benefícios dos tratamentos médicos.