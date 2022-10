Em depoimento, Jefferson diz que atiraria em Moraes e faz novas ameaças

Atualizado em 25 out 2022, 16h15 - Publicado em 25 out 2022, 15h36

No depoimento durante a audiência de custódia, Roberto Jefferson negou que tenha atirado para ferir os agentes da Polícia Federal que foram até sua casa para cumprir a ordem de prisão de Alexandre de Moraes. Ao falar do ministro, o cacique do PTB deixou claro que, se fosse Moraes na sua porta, “a coisa teria sido diferente”.

“Eu faço 500 disparos por semana e sei atirar. Eu teria atirado nos quatro policiais se eu tivesse a intenção de feri-los. Não atirei em nenhum com esse objetivo e pedi desculpas à Polícia Federal porque tive notícia de que estilhaços da granada atingiram um dos policiais”, disse Jefferson.

“Se o ministro Alexandre de Moraes fosse o chefe da diligência, a coisa seria diferente. Se ele tivesse coragem para me enfrentar. Deixou de ser a relação juiz e jurisdicionado. Ele proibiu minha família e meus advogados de me visitarem. Ele quebrou o PTB e destruiu nossa obra. Ele junto com o TSE. Todo mês, cortam o fundo partidário. Não é uma coisa de juiz e jurisdicionado, virou de homem para homem. Ele me humilhou e humilhou a minha Ana. A mesma fibra ele tem, como eu tenho, a audácia dos canalhas. Só que nós precisamos nos encontrar pessoalmente para discutir isso, se o procurador não conseguir me colocar num manicômio”, disse Jefferson.

O cacique do PTB foi interrogado pelo juiz Airton Vieira, por videoconferência, na tarde desta segunda-feira e disse que foi tratado de forma cordial pelos policiais, após ser preso e não sofreu qualquer dano.

