Em aceno ao funcionalismo, Doria envia projetos de reajuste de servidores

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) apresentou nesta quinta os três projetos de lei que propõem reajustes para servidores públicos estaduais.

Os textos foram encaminhados à Assembleia Legislativa e preveem aumento de 20% para áreas da saúde e segurança pública, e de 10% para as demais áreas do funcionalismo estadual.

As propostas criam, ainda, o chamado plano de modernização de carreira dos professores — com reajustes de até 73% para docentes da rede estadual — e propõem o aumento de 10,3% do salário mínimo estadual, que é maior do que o piso nacional.

“As medidas passam a valer tão logo tenhamos a aprovação da Assembleia Legislativa, mas a data base é 1º de março, seja qual for a data de votação e aprovação”, disse Doria.

De acordo com o governo estadual, a concessão dos reajustes foi possível graças às medidas fiscais e de enxugamento da máquina pública, além da atração de novos investimentos.