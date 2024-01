Em 2023, Pará teve menor número de mortes por crimes violentos em 13 anos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Estado do Pará fechou 2023 com cerca de 2.400 mortes por crimes violentos letais intencionais (CVLI), conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Pará. Foi o menor número registrado de óbitos que envolvem homicídio, roubo seguido de assassinato e lesão corporal desde 2010, início da série histórica.

Para o governador Helder Barbalho, a redução da violência tem relação direta com o projeto Territórios pela Paz, que por meio da prevenção aos crimes, inclusão social e fortalecimento comunitário, define sete eixos de ação para reduzir a criminalidade em bairros historicamente violentos.

As áreas alcançadas pelo programa, na região metropolitana de Belém, apresentaram queda de mortes 80,5%, em quatro anos. Em 2018, foram 323 óbitos por crimes violentos e, em 2022, 62.