Eliziane desiste e PSD declara apoio a Alcolumbre no Senado

Um dos nomes citados para disputar a presidência do Senado no próximo ano, a senadora Eliziane Gama desistiu da empreitada nesta terça e anunciou que seguirá decisão do seu partido, o PSD, de apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre para o comando da Casa.

“O PSD no Senado decidiu, em reunião conjunta, não lançar agora candidatura própria para disputar a presidência. Respeito a decisão da bancada e fica minha gratidão pelos apoios que recebi nesses meses”, disse Eliziane.

Alcolumbre caminha para obter amplo apoio dos senadores ao novo mandato como presidente do Senado. Ele já recebeu o aval de diferentes bancadas partidárias. A eleição para o comando da Casa será em fevereiro.