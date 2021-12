Eduardo Suplicy é diagnosticado com Covid-19

O vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), de 80 anos, anunciou nesta terça-feira que foi diagnosticado com Covid-19.

“Me sinto no dever de informar a todas as pessoas, especialmente as que estiveram comigo nos últimos dias, que após estar ontem tossindo e me sentindo cansado, testei positivo para a Covid”, publicou em suas redes.

O ex-senador disse que está descansado e que, como já tomou a terceira dose da vacina, apenas teve sintomas leves.

No último domingo, Suplicy teve um encontro com o ex-governador Geraldo Alckmin, cotado para integrar a chapa do ex-presidente Lula (PT) na disputa à presidência em 2022.