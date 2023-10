Eduardo Paes cobra governo Lula por projetos no centro do Rio

Na semana passada, o Radar mostrou que aliados de Eduardo Paes, no Rio, apontavam uma suposta discordância entre o prefeito e o governo Lula sobre projetos para revitalizar o centro da capital. Segundo esses aliados, o prefeito estaria interessado em instalar grandes empreendimentos na região e não moradias populares.

Paes desmentiu esses aliados nesta segunda, disse que a implementação do programa Minha Casa, Minha Vida na região central da cidade é “a única saída”, mas apontou responsabilidade do governo federal nos projetos, já que a União é detentora de terrenos no Centro do Rio.

“Queremos muito MCMV no Centro do Rio. É a única saída. Aliás, a União é o principal dono de terrenos no Centro. Podia começar vendendo seus imóveis por lá. Sugestão: os fundos da Estação Leopoldina daria um belo MCMV”, disse o prefeito.

