O atrito de Paes com o governo Lula em projeto do novo PAC no Rio

Atualizado em 6 out 2023, 19h41 - Publicado em 8 out 2023, 12h01

Por Ramiro Brites Atualizado em 6 out 2023, 19h41 - Publicado em 8 out 2023, 12h01

Entre as obras do novo PAC, o governo Lula quer incluir moradias populares no Centro do Rio de Janeiro. A ideia causa atrito com o prefeito Eduardo Paes, que planeja instalar grandes empreendimentos na região.

O lançamento oficial da terceira edição do Programa de Aceleração ao Crescimento foi no Theatro Municipal carioca e Paes fez o primeiro discurso da cerimônia. Os gestos foram vistos por integrantes do PT como uma reaproximação do petismo aos eleitores no berço do bolsonarismo.

No entanto, divergências sobre a alocação dos recursos põe água no chope na relação entre o Planalto e a Prefeitura. Para o estado do Rio, o novo PAC deve investir mais de 340 bilhões de reais.