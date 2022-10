Eduardo Leite não declara voto, mas procura petistas no RS

Atualizado em 7 out 2022, 20h50 - Publicado em 7 out 2022, 20h47

O candidato à reeleição para o Governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conversou nesta semana com o terceiro colocado no primeiro turno das eleições estaduais, Edegar Pretto. O petista revelou a conversa nas redes sociais e a campanha de Leite confirmou a informação ao Radar.

“Eu disse a ele que nós precisamos de um motivo. Nós queremos um motivo. Nossa prioridade é o presidente Lula. Ele declarou isenção. Me disse ontem (quinta) que neste primeiro momento ia fazer essa opção (neutralidade). Quero ver se vai ter um segundo momento. Ficou de conversar comigo de novo na semana que vem, no início da semana”, disse Pretto em live.

Eduardo Leite também teria conversado com o ex-governador Tarso Genro, que foi ministro dos governos Lula e Dilma. No entanto, não há na agenda do tucano reunião marcada com o PT.

Com o apoio de mais de 1,7 milhão de eleitores, Eduardo Leite foi ao segundo turno por apenas 2.441 votos a mais do que Edegar Pretto. O adversário, Onyx Lorenzoni, ex-ministro de Jair Bolsonaro, venceu por quase 700.000 votos a mais. Na próxima terça, o candidato bolsonarista vai com o presidente a Pelotas, reduto eleitoral de Leite.

