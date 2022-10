Bolsonaro vai a reduto de Eduardo Leite no RS pedir votos a Onyx

O candidato ao Governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, foi a Brasília nesta semana articular uma visita de Jair Bolsonaro ao estado. O presidente confirmou a ida a Pelotas, reduto eleitoral de Eduardo Leite, adversário do ex-ministro bolsonarista no segundo turno.

“A boa notícia é que o presidente Jair Bolsonaro vai estar no nosso amado Rio Grande, nesta terça-feira, em Pelotas, no parque da Fenadoce”, disse Onyx, em vídeo publicado nas redes sociais.

Jair Bolsonaro não perdeu a oportunidade de dar outra alfinetada no candidato tucano. Ele declarou ser torcedor do Brasil de Pelotas, mesmo time de futebol do Leite. O presidente já esteve na quarta maior cidade gaúcha em 2019, quando vestiu uma camiseta do clube, um presente do deputado federal reeleito pelo PSDB, Daniel Trzeciak.

Enquanto isso, Eduardo Leite tem como alternativa declarar neutralidade nas eleições presidenciais. O candidato do PSDB apoiou Bolsonaro no segundo turno de 2018, mas teve diversos conflitos com o presidente enquanto governador, em especial, na gestão da pandemia.

“Não preciso ser medido nesta eleição pela régua estreita da polarização nacional. Tenho serviços prestados, sabem como ajo e como faço política. Meu adversário é uma dúvida, porque, onde atuou, não atuou bem.”, revidou Leite, em entrevista à Rádio Gaúcha.