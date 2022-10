Eduardo Cunha fracassou nas urnas, mas elegeu a filha no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 3 out 2022, 13h56 - Publicado em 3 out 2022, 15h30

Algoz de Dilma Rousseff no processo de impeachment da petista em 2016, Eduardo Cunha foi do sucesso como presidente da Câmara a deputado cassado e preso pela Lava Jato. Em 2018 ele não concorreu a um cargo eletivo, mas deu apoio a Jair Bolsonaro. Neste ano, depois de trocar o MDB pelo PTB e mudar o seu domicílio eleitoral do Rio para São Paulo, ele fracassou na sua tentativa de se eleger deputado federal, tendo obtido apenas 5.044 votos.

A título de comparação, da vez em que foi eleito e terminou presidente da Câmara, em 2014, ele teve 232.708 votos como deputado federal pelo Rio. Quem se beneficiou de algum recall que o político ainda tem no seu estado de origem foi a sua filha, Danielle Cunha, que se elegeu deputada federal pela primeira vez, tendo obtido 75.810 votos pelo União Brasil.