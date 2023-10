Economista vai ao Senado defender cesta básica na reforma tributária

A economista Geyze Diniz, co-fundadora do Movimento Pacto Contra a Fome, participa nesta sexta-feira de sessão temática sobre políticas de combate à fome e garantia de segurança alimentar no Senado. A reunião saiu de um requerimento do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.

O Movimento Pacto Contra a Fome defende a inclusão das premissas para a composição da nova cesta básica na PEC 45/2019, da reforma tributária, que tramita no Senado. A diretora de projetos e políticas públicas da organização, Maria Siqueira, diz que a fome é um “problema não apenas social, mas também econômico, político e cultural”.

Geyse Diniz é esposa do empresário Abilio Diniz, em evento no litoral de São Paulo com o presidente do Banco Central, disse, há pouco meses, que a “reforma tributária vai ser aprovada”, mas que o ponto essencial para o combate à pobreza é o crescimento econômico.

“O presidente quer colocar os pobres no Orçamento? Como se coloca o pobre no Orçamento sem crescimento? Temos de ter mais ambição”, disse o executivo em agosto no Guarujá (SP).

O Pacto Contra a Fome é um movimento suprapartidário e multissetorial que tem o objetivo de combater a fome e o desperdício de alimentos no Brasil. Juntam-se ao Pacto parceiros de peso no tema como Ação da Cidadania, Banco de Alimentos, Comida do Amanhã, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e Gastromotiva.

