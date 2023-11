Eataly desiste de pedido de recuperação judicial

O Eataly, centro gastronômico de luxo em São Paulo, desistiu do pedido de recuperação judicial apresentado pelo grupo SouthRock, que opera essa e outras marcas do varejo de alimentação no Brasil.

Até junho, o Eataly acumula resultado financeiro negativo em 8,1 milhões de reais. O faturamento líquido até o meio do ano foi de 33 milhões de reais. É menos da metade do que faturou no ano passado inteiro: 75,4 milhões de reais.

Os dados estão em laudo encomendado pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo à Laspro Consultores.

“Ao que tudo indica, já deve estar havendo tratativas no sentido de venda da sociedade empresária Eataly, de modo a ela poder caminhar sem a necessidade do beneplácito da recuperação judicial. Trata-se de centro gastronômico de luxo e, certamente, rentável, representando a empresa mais sólida do grupo Southrock”, disse Gabriel de Britto Silva, advogado especializado em direito empresarial.