É ‘hipocrisia’ proibir exploração do garimpo na terra ianomâmi, diz Mourão

O senador Hamilton Mourão (Republicanos – RS) disse nesta quinta que o combate à exploração de ouro em terra ianomâmi é “hiposcrisia”. O ex-vice-presidente coordenou o Conselho Nacional da Amazônia Legal, durante o governo de Jair Bolsonaro.

“Enquanto for tratado nessa hipocrisia de que não pode haver exploração, vai haver a invasão”, disse o senador, em entrevista à Rádio Gaúcha.

“O Estado vai ter que estar sempre combatendo as pessoas que irão lá, na busca do ouro, inclusive com o apoio dos próprios indígenas, porque parcela da comunidade apoia a exploração do ouro”, seguiu.

Durante a participação na Rádio, Mourão ainda levantou a suspeita de que os indígenas desnutridos e acometidos por um surto de malária poderiam ter migrado da área ianomâmi na Venezuela para o território brasileiro. O general da reserva sugeriu uma investigação para averiguar a nação de origem das vítimas da crise humanitária.