Drone provoca tumulto durante evento com Lula em Minas

Um drone jogou fezes e urina sobre pessoas que aguardam o início do lançamento da pré-candidatura de Alexandre Kalil ao governo de Minas Gerais, em Uberlândia (MG), que contará com a presença do ex-presidente Lula na tarde desta quarta-feira.

A informação foi publicada pelo jornal O Tempo, que divulgou um vídeo com as cenas de tumulto e correria provocadas pelo veículo aéreo não tripulado, no campus da Universidade do Triângulo Mineiro (Unitri).

O evento que vai marcar o início da pré-campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte está previsto para começar as 17h. A reportagem foi publicada meia hora antes.

Ainda de acordo com o jornal, militantes chegaram a tentar derrubar o drone com pedaços de pau, mas foram repreendidos pela segurança do evento.

