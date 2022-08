‘Do jeito que está, ninguém aguenta mais’, diz Lula ao iniciar campanha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No primeiro vídeo divulgado após o início oficial da campanha eleitoral, o ex-presidente Lula apostou em críticas à situação econômica do país sob o governo de Jair Bolsonaro, seu principal adversário no pleito, e em um apelo aos apoiadores para propagar sua mensagem nas redes sociais e nas ruas.

“Começou oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo, porque do jeito que está, ninguém aguenta mais”, declara Lula no início da peça.

“A fome voltou, a inflação está assustando as famílias e o salário mínimo mal dá para uma cesta básica. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país”, acrescenta o petista.

O ex-presidente então diz que o primeiro passo é vencer as eleições e que tem viajado muito, levando uma “mensagem de esperança e fé ao nosso povo”.

“Mas o Brasil é imenso. Por isso eu conto com vocês como sempre contei. Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês. Onde minha voz não puder chegar, eu falarei pela voz de vocês. Vamos juntos nas redes e nas ruas. Falta pouco para a esperança vencer de novo”, pede o candidato.

Para concluir, uma narradora apresenta o slogan da campanha: “Lula presidente, o Brasil da esperança”.