Disputa por vaga no TST virou uma lama

A disputa pela vaga do Tribunal Superior do Trabalho virou uma lama.

Como se sabe, os ministros da Corte formaram recentemente a lista tríplice destinada ao posto do Quinto Constitucional

Os três advogados mais votados foram: Adriano Avelino, Antônio Gonçalves e Roseline Morais.

Antes que Lula escolha entre os três, no entanto, diferentes notícias do passado do trio começaram a surgir para fritar suas chances de indicação com Lula.

Nada, no entanto, que derrube o currículo técnico deles.