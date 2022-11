Dino e advogado de Lula integram grupo de Justiça e Segurança na transição

O grupo técnico de Justiça e Segurança Pública foi anunciado nesta quarta por Geraldo Alckmin, no CCBB. O vice-presidente eleito afirmou que o grupo irá chamar todas as forças policiais para participarem da equipe — PF, PRF, Polícias estaduais, Civil, Militar, Científica, Penal e Guardas Municipais.

Entre os nomes indicados estão o senador Omar Aziz (PSD-AM), o favorito ao ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino e o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Intelectuais e juristas também foram convidados, como a professora da UFRJ, Carol Porner, esposa do músico Chico Buarque.

Confira os nomes do grupo técnico de Justia e Segurança Pública:

– Andrei Passos Rodrigues, delegado da Polícia Federal

– Camila Nunes, doutora pela USP e especialista colaboradora do Núcleo de Estudos da Violência

– Carol Proner, professora da UFRJ

– Cristiano Zanin, advogado

– Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, senador eleito

– Gabriel Sampaio, ex-secretário do MJ

– Jacqueline Sinhoretto, socióloga e professora da UFSCar.

– Márcio Elias Rosa, procurador de Justiça, foi chefe do MP de São Paulo ex-secretário de Justiça

– Marco Aurélio Carvalho, diretor do grupo Prerrogativas

– Marivaldo Pereira, advogado, ex-secretário-executivo do MJ

– Marta Machada, professora da FGV

– Omar Aziz, senador e ex-governador do Amazonas

– Paulo Teixeira, deputado federal

– Pierpaolo Cruz Bottini, advogado

– Sheila Carvalho, advogada, professora

– Tamires Gomes Sampaio, advogada e mestra em Direito Político e Econômico

– Wadih Damous, advogado, ex-presidente da OAB-RJ e ex-deputado federal