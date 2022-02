‘Deus protegerá o Brasil’, diz Luiz Fux no Congresso

No primeiro encontro público do ano com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do STF Luiz Fux defendeu a harmonia entre os poderes e desejou êxito aos integrantes do Congresso.

“Deus protegerá o Brasil”, declarou o ministro em breve discurso durante a abertura do ano Legislativo.

Fux não se referiu diretamente a Bolsonaro — e nem foi preciso, já que o recado foi dado na última terça, na inauguração do Judiciário. Na ocasião, o chefe do STF defendeu a liberdade de imprensa e lembrou que a Corte não tolerará violência neste ano eleitoral: “Não há mais espaços para ações contra o regime democrático”.