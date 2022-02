Fux pede ‘tolerância’ nas eleições e critica clima de ‘nós contra eles’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Luiz Fux dedicou uma parte importante do discurso de abertura dos trabalhos no STF para falar da polarização política que tomou conta do país.

O presidente da Corte lembrou que, num ano eleitoral, “os debates acalorados nesses momentos são comportamentos esperados em um ambiente deliberativo marcado pela pluralidade de visões”, mas lembrou que “a democracia não comporta disputas baseadas no ‘nós contra eles'”.

“As eleições devem ser uma oportunidade coletiva para realizarmos escolhas virtuosas e votos conscientes voltados à prosperidade nacional… Em verdade, todos os concidadãos brasileiros devem buscar o bem-estar da nação, imbuídos de espírito cívico e de valores republicanos”, disse Fux.