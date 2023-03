Deputados ruralistas apoiam reforma tributária proposta pelo Senado

A Frente Parlamentar Agrícola convidou nesta terça o líder do Podemos no Senado, Oriovisto Guimarães, para explicar sua proposta de reforma tributária. O texto conta com apoio da Frente Nacional dos Prefeitos e de 37 deputados, mas não tem adesão do governo, que defende as PECs 45 e 110.

“São PECs discutidas no Congresso há três anos e não avançaram porque têm inúmeros problemas”, criticou Oriovisto, autor de um texto alternativo a essas propostas: a PEC 46.

“Não aumenta a carga tributária, não penaliza o setor produtivo, simplifica impostos, garante transparência e previsibilidade”, defendeu o senador.

O deputado Sérgio Souza (MDB-PR), ex-presidente da bancada ruralista, demonstrou objeções do agronegócio sobre os textos apoiados pelo Planalto.

“Os textos das PECs 45 e 110 não dão segurança e nem vantagem para o setor agropecuário”, disse Souza.

Atual presidente da Frente Parlamentar Agrícola, o deputado Pedro Lupion (PP-PR) fez coro à crítica e manifestou que a PEC 46 pode ser uma solução.

“O grande questionamento que fazemos sobre as PECs 45 e 110 é sobre o imposto único lá na frente, com incidência igualitária em toda a cadeia, o que aumentaria muito o custo de produção. Para nós isso estaria vencido com a PEC 46, o que é bastante positivo”, afirmou.

Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a proposta legitimada pelo governo, em evento de municipalistas em Brasília.