Deputados do União Brasil terão santinhos com foto de Lula

Com a desistência de Luciano Bivar de tentar se candidatar à presidência pelo União Brasil, a maior parte dos integrantes do partido deverá apoiar o nome de Lula na corrida deste ano contra Jair Bolsonaro.

Segundo um importante cacique do União disse ao Radar, as alas bolsonaristas da legenda são atualmente minoritárias, apesar de o UB ter nascido da fusão do DEM com o PSL, que abrigou o projeto que culminou com a eleição de Bolsonaro em 2018.

A maior parte dos candidatos a deputados federais do União Brasil usará a imagem de Lula em seus materiais de campanha. A ideia é que os santinhos de concorrentes simpáticos a Lula tragam no verso a foto do ex-presidente e o número 13.