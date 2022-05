Deputados do Rio entram no STF contra a venda da Eletrobrás

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi ao STF questionar o processo de venda da Eletrobrás à iniciativa privada, que recebeu o aval do TCU nesta quarta para seguir adiante. Os deputados argumentam que o chamado “jabuti das térmicas” vai prejudicar o Estado do Rio, que é o maior produtor de gás do país, além de encarecer a conta de luz de todos os brasileiros.

O jabuti incluído na lei que permitirá a privatização da estatal prevê a construção de novas usinas térmicas no Nordeste e no Centro-Oeste a serem contratadas pelo poder público. Abastecer essas usinas que ficam distantes dos centros de produção demandará também a construção de uma malha de muitos quilômetros de gasodutos.

“Essas construções implicarão ônus elevado para todos os consumidores de energia elétrica, determinando, com o devido respeito, privilégios para alguns empreendimentos, um desenho ineficiente e inadequação de contratações de geração de energia termelétrica, as quais deveriam ser baseadas em eficiência e na busca da modernização do mercado”, afirma a petição assinada pelo presidente da Alerj, André Ceciliano (PT-RJ).