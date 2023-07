Deputado gasta 2.700 vezes a mais que colega para divulgar seu mandato

Líder em gastos com “divulgação da atividade parlamentar” na Câmara, o deputado federal Ruy Carneiro (PSC-PB) já torrou 205.470 reais do “cotão” neste ano com a iniciativa. O que menos gastou foi Pedro Campos (PSB-PE): 76 reais. Ou seja, um gastou 2.700 vezes a mais que o outro para a mesma finalidade.

No total, pouco mais de 29,6 milhões de reais já foram utilizados para divulgar os feitos dos nobres deputados em 2023 — um terço do total gasto com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar.

Carneiro, aliás, também lidera em despesas registradas no mandato (pouco mais de 313.000 reais).

