Deputado do RS chama Bahia de Haiti: ‘uma pobreza, tudo pichado, sujo…’

Deputado federal pelo Podemos do Rio Grande do Sul, Mauricio Marcon apresentou aos seus seguidores, num vídeo nas redes, a visão dele do que é a Bahia.

“A gente teve lá na Bahia. Assim, é um Haiti. Não tem explicação. É uma pobreza, tudo pichado, sujo. E era uma área turística. A gente fica imaginando onde não é. Então, a vida é muito diferente”, disse Marcon.

O deputado do partido de Renata Abreu ainda disse no vídeo que o Nordeste cobra pouco dos políticos e que no Sul e no Sudeste os eleitores se envolvem mais com política e cobram mais os políticos.

O leitor pode tirar suas conclusões.