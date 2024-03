Deputado do PL vira réu por violência política de gênero no ES

O deputado federal Gilvan Aguiar Costa, o Gilvan da Federal, se tornou réu, nesta terça, em processo por crime de violência política de gênero e injúria racial contra a deputada estadual Camila Valadão. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o parlamentar.

Os crimes ocorreram em 2021, quando os dois ainda eram vereadores de Vitória. O fato da denúncia, que teve repercussão nacional, aconteceu durante a 125ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Vitória, no dia 1º de dezembro de 2021. O então vereador, mandou que a, agora deputada estadual, Camila Valadão calasse a boca e ainda a chamou de “assassina de bebês” e “satanista”.

“Para tanto, utilizou de menosprezo à condição de mulher, com a finalidade de impedir ou de dificultar o desempenho de seu mandato eletivo; outrossim, ele a injuriou, ofendeu sua dignidade e decoro, ao utilizar elementos diferenciados, pejorativos, referentes à religião”, narra a denúncia do MP estadual.

Na ocasião, as galerias do plenário da Câmara de Vitória contavam com professores da rede pública municipal, e o denunciado se dirigiu a eles de modo provocativo e até ofensivo, como relata a denúncia do MP estadual.

“Meu caso não é isolado, o que estou passando atinge milhares de outras mulheres em vários locais do Brasil. Violência política de gênero é um problema sistemático. Quando ele me ataca desta forma, com tanta violência, ultrapassa todos os limites e nada tem a ver com posicionamentos políticos contrários, não se trata só de alguém proferindo opinião, trata-se de agressão e não só a minha pessoa, mas a todas as mulheres”, diz Camila.

Após investigação da Polícia Federal em inquérito policial, o MP estadual aceitou a denúncia e Gilvan da Federal se tornou réu pelos crimes de violência política de gênero e injúria racial.