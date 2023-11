Deputado diz que teles mentem sobre dessalinização na Praia do Futuro

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) acusou empresas de telefonia de criar “alarmismo infundado” e “factoides” sobre supostos riscos do projeto de dessalinização na Praia do Futuro, em Fortaleza, aos cabos submarinos de internet instalados naquele trecho da orla.

O petista afirmou que as teles querem sobrepor seus interesses econômicos ao interesse social de levar água para a população.

“Estão querendo privatizar a Praia do Futuro. Eles precisam entender que a gente tem que conviver. Estamos em uma cidade e, além de internet, as cidades precisam de água. Essas empresas espalham fake news, com a intenção de criar terror na população e garantir lucros”, disse De Assis Diniz no plenário.

Há dezessete cabos submarinos de oito empresas na Praia do Futuro.