Deputado cobra que Ministério do Meio Ambiente cumpra orçamento deste ano

O deputado Elias Vaz (PSB-GO) questionou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, sobre a aplicação dos recursos da pasta previstos no orçamento deste ano para a proteção das florestas no país.

Durante audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara nesta quarta, Vaz confrontou o chefe da pasta com números do SIOP que apontam para aplicação de apenas 15,8% dos recursos previstos para o combate aos incêndios florestais e 18% para a fiscalização ambiental neste ano.

“Já passou a metade do ano, o correto seria ter no mínimo 50% do orçamento aplicado. Vocês estão esperando gastar isso quando? Depois que começar o incêndio?”, questionou.

O deputado também lembrou o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira e o aumento da violência na região da Amazônia. “Naquela região, há pessoas praticando atos criminosos e quem se contrapõe a isso é ameaçado e corre risco. Os criminosos se empoderam pela ausência do Estado de fiscalizar e aplicar as leis de proteção ambiental”, disse.

