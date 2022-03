Depois de deixar Podemos, MBL migra para o União Brasil

O MBL desembarcou de vez do Podemos e decidiu filiar algumas de suas principais lideranças ao União Brasil. As migrações devem ser finalizadas até esta sexta, fim da janela partidária e data-limite fixada pela Justiça Eleitoral para postulantes a cargos eletivos nas eleições definirem suas legendas.

A mudança vem pouco mais de dois meses após o MBL ter fechado aliança com Sergio Moro na construção de candidaturas pela sigla. O distanciamento com o ex-juiz dentro do partido teve início depois do episódio envolvendo o deputado estadual por São Paulo Arthur do Val — que teve áudios sobre mulheres ucranianas vazados no início de março.

Na ocasião, Moro condenou o parlamentar e disse que não dividiria palanque com do Val, então pré-candidato ao governo de São Paulo. O deputado, por sua vez, acabou retirando a pré-candidatura e saindo tanto do Podemos quanto do MBL. Atualmente, ele enfrenta processo no Conselho de Ética da Alesp que pode levar à sua cassação.

Ao oficializar o ingresso no União Brasil, na última segunda, o MBL anunciou que os candidatos do movimento não farão uso do fundo eleitoral e declarou que o grupo continuará apoiando o pré-candidato Sergio Moro (Podemos) ao Planalto, “qualquer que seja a posição” do União.

Segundo o deputado federal Kim Kataguiri, o MBL não saiu da legenda por ter “indisposição” com a direção do partido, mas sim por resistência de outros filiados. “A direção do Podemos foi muito correta com a gente, mas fomos muito mal recebidos pelos seus candidatos e prefeitos”, afirmou.