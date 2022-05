Defesa questiona TSE sobre dúvidas dos militares com as eleições

O Ministério da Defesa confirmou ao Radar que o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira enviou ofício ao TSE pedindo informações sobre as eleições e o funcionamento das urnas eletrônicas.

O chefe da Pasta quer saber que tipos de dados os militares que compõe a chamada Comissão de Transparência da Eleições pediram à Justiça Eleitoral. O objetivo é divulgar as dúvidas ao público geral, o que ainda não aconteceu.

O comissão foi criada em setembro passado pelo então presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, como resposta aos ataques que Jair Bolsonaro e o bolsonarismo têm promovido contra o processo eleitoral brasileiro.

O representante dos militares no grupo é Heber Garcia Portella, general do Exército comandante de área de Defesa Cibernética. A comissão tem representantes do parlamento, do TCU e também do Ministério Público Eleitoral.

O ofício enviado pelo ministro da Defesa foi endereçado ao ministro Edson Fachin, atual chefe do TSE. A íntegra do documento não foi divulgada pelas partes envolvidas.

