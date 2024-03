Defesa diz que PGR ignora provas que favorecem Filipe Martins

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A defesa de Filipe Martins disse nesta quarta-feira que a Procuradoria-Geral da República ignorou documentos que comprovam que o ex-assessor de Jair Bolsonaro não participou da comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos nos últimos dias de 2022.

Segundo os advogados, a PGR não examinou um documento fornecido pela Latam que comprovaria a presença de Martins a bordo de um voo de Brasília para Curitiba, no dia 31 de dezembro de 2022, quando a comitiva presidencial estava nos EUA.

“Vale ainda ressaltar que há um documento oficial do próprio governo brasileiro, já após a transição, inclusive, que atesta a ausência de Filipe Martins na comitiva presidencial que se dirigiu aos Estados Unidos no voo do dia 30 de dezembro de 2022”, dizem os advogados João Vinícius Manssur, William Iliadis Janssen e Ricardo Scheiffer Fernandes.

Em parecer emitido por Paulo Gonet na semana passada, o procurador-geral diz que há fragilidades em documentos apresentados pela defesa, que poderiam ter sido editados, ou não podem ser utilizados para fins legais. A manifestação da PGR tramita em segredo de Justiça.

A defesa pede a revogação da prisão de Martins “pois entende um excesso o requerimento de novas diligências formulado pela PGR, principalmente considerando que Filipe Martins já completa 49 dias preso”.

No documento sigiloso, a PGR teria recomendado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que peça imagens para a Força Aérea Brasileira. O magistrado já solicitou, há duas semanas, novas provas para o Aeroporto de Brasília e para a companhia aérea.