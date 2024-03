Moraes questiona Latam sobre voos de Filipe Martins

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Latam fosse oficiada sobre o itinerário Filipe Martins, preso em 8 de fevereiro acusado de participar de trama golpista e de ter saído do Brasil com Jair Bolsonaro, às vésperas da posse de Lula. Moraes quer saber se Martins embarcou no voo LA 3680, de Brasília para Curitiba, no dia 31 de dezembro de 2022, conforme apontou a defesa.

Além da companhia aérea, a administradora do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek também foi oficiada. Neste caso, o ministro do STF pediu imagens, caso existam, dos embarques da comitiva presidencial a Orlando, em 30 de dezembro de 2022, e do voo para Curitiba no dia seguinte.

Moraes também determinou o cancelamento de todos os passaportes emitidos em nome de Filipe Martins. A defesa do ex-assessor presidencial afirma que “segue confiante” quanto à libertação de Martins.

“A defesa de Filipe Martins segue confiante que seu cliente será colocado em liberdade, pois como informado e comprovado à exaustão, Filipe Martins não saiu do país em 30.12.22. A defesa espera que as respostas aos ofícios e a consequente decisão acerca da liberdade de Filipe se deem com a máxima urgência, haja vista que a precipitada e incorreta prisão, lastreada em pressupostos fáticos equivocados, já completa longos 36 dias”, dizem os advogados João Vinícius Manssur, William Iliadis Janssen e Ricardo Scheiffer, em nota.