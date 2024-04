Defesa de Bolsonaro pede a Moraes devolução de passaporte para ir a Israel

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu mais uma vez nesta sexta-feira a devolução do passaporte, retido por medida cautelar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O documento de Bolsonaro foi apreendido na Operação Tempus Veritatis, deflagrada em 8 de fevereiro.

Na petição, os advogados falam de convite feito, na quinta-feira, pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a Bolsonaro para visitar Israel. A viagem duraria sete noites e seis dias, e não apresenta risco de que o ex-presidente não volte ao Brasil, argumentou a defesa.

“Além disso, é crucial ressaltar que a autorização para esta viagem não acarreta qualquer risco ao processo, especialmente considerando os compromissos previamente agendados no Brasil, que demandam a presença do Peticionário após seu retorno de Israel”, escrevem os advogados Paulo da Cunha Bueno, Daniel Tesser, Fabio Wajngarten, Saulo Segall, Thais Guimarães e Clayton Soares.

“Esta circunstância não apenas atesta a responsabilidade e comprometimento do solicitante com suas obrigações locais, mas também reforça a natureza transitória e temporária da viagem em questão”, segue o pedido.