De licença do Senado, suplente de Camilo Santana vira secretária no Ceará

De licença por interesse particular do Senado, Augusta Brito (PT), que é primeira suplente do ministro Camilo Santana (Educação), tomou posse na terça-feira como secretária estadual da Articulação Política do Ceará.

A nomeação de Augusta pelo governador Elmano de Freitas (PT) aparece na edição de segunda-feira do Diário Oficial do Estado, junto com a exoneração de Waldemir Catanho de Sena Júnior, que deixou a secretaria para ser candidato a prefeito de Caucaia.

A petista deve permanecer no cargo só pelos 120 dias da licença, durante os quais não receberá remuneração do Senado. A segunda suplente de Camilo Santana, Janaína Farias (PT), assumiu o mandato na semana passada.

Com a nova função no secretariado cearense, Augusta tem de renunciar a cargos de presidência e vice-presidência de comissões em Brasília – no momento da licença, ela era presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso (CMCVM) e vice-presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado.

Também é obrigada, pelo regimento interno do Senado, a comunicar ao presidente da Casa que aceitou a função na pasta do governo do Ceará. Segundo sua assessoria, Augusta ainda não informou a nomeação a Rodrigo Pacheco, mas deve fazê-lo em breve.