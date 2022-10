Datafolha: vantagem de Lula no 2º turno cai de 16 para 5 pontos em 6 dias

Atualizado em 7 out 2022, 17h53 - Publicado em 7 out 2022, 17h50

A vantagem de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno caiu significativamente entre a pesquisa Datafolha do dia 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno, e a divulgada nesta sexta-feira. A diferença entre os dois, que era de 16 pontos há quase uma semana, caiu para cinco.

Segundo o Datafolha desta sexta, Lula tem 49% das intenções de voto no segundo turno contra 44% de Bolsonaro. Na pesquisa do dia 1º, o placar era de 54% do petista contra 38% de Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. A taxa de votos em branco ou nulos foi de 6% nas duas pesquisas, assim como o percentual de entrevistados que se disseram indecisos (2%).

No primeiro turno, como ficou evidente na eleição de domingo, os institutos de pesquisa apresentaram cenários distantes do resultado colhido pelos candidatos nas urnas. Os levantamentos, portanto, servem para indicar a temperatura da corrida ao Planalto nesta fase da campanha, não como fotografia do que de fato ocorrerá no fim do mês.