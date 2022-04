‘Daniel Silveira continua na CCJ’, diz líder do PTB na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar de articulações para tirar o deputado federal Daniel Silveira da CCJ da Câmara, o líder do PTB, Paulo Bengston, garantiu ao Radar que o parlamentar condenado na semana passada pelo STF vai continuar na principal comissão da Casa, para a qual foi indicado na quarta-feira.

“Daniel continua na CCJ”, declarou o deputado, na noite desta quinta.

Diante de notícias sobre a suposta atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira, que teria avisado ministros do Supremo sobre a saída de Silveira do colegiado, Bengston respondeu que acha “improvável”.

“O presidente Lira respeita muito as lideranças partidárias”, comentou.

O líder do PTB na Câmara também negou que esteja sofrendo pressão para retirar a indicação de um condenado, que foi indultado pelo presidente Jair Bolsonaro um dia depois do seu julgamento no STF, para a CCJ.

“Hoje passei o dia no interior do meu estado [Pará], realmente não ouvi nada rsrs”, afirmou Bengston, que é pastor evangélico.