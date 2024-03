Da Papuda, Chiquinho Brazão diz que tinha “relação muito boa” com Marielle

Giro VEJA - terça, 26 de março

Bolsonaro terá de explicar hospedagem na embaixada da Hungria

O ministro do STF Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para o ex-presidente Bolsonaro explicar a estadia dele na embaixada da Hungria. O jornal The New York Times revelou nesta segunda-feira que o ex-capitão se hospedou no local quatro dias após a operação da PF que apreendeu o passaporte de Bolsonaro. O ex-presidente dormiu lá entre os dias 12 e 14 de fevereiro. A lei não permite que ninguém seja preso dentro de uma embaixada, sem autorização do país. A repercussão do caso e os desdobramentos envolvendo as prisões dos mandantes da vereadora Marielle são os destaques do Giro VEJA.