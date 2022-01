Cúpula do Exército marca a data para vestir o pijama em Pazuello

Em maio de 2021, Eduardo Pazuello marcou sua carreira militar ao subir com Jair Bolsonaro num caminhão de som no Rio. O ato de insubordinação fez do general um pária no Exército.

Ainda na ativa, ele já tem data para ser esquecido. A reunião do Alto Comando, marcada para começar no dia 21 fevereiro, mandará, enfim, Pazuello para a reserva.