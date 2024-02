CPMI do 8 de Janeiro vai aos EUA visitar comitê da invasão do Capitólio

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que foi relatora da CPMI do 8 de Janeiro, e mais três membros da comissão vão viajar a Washington de 5 a 8 de março para uma série de agendas com congressistas do Partido Democrata dos Estados Unidos, entre eles Jamie Raskin, que integrou o comitê da Câmara de Representantes que investigou o ataque de 2021 ao Capitólio.

O convite para a visita partiu dos congressistas americanos. Junto com os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Soraya Thronicke (União Brasil-MS) e o deputado Rogério Correia (PT-MG), Eliziane entregará a eles um exemplar do relatório final da CPMI, que ficará disponível na Biblioteca do Congresso dos EUA.