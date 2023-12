Cotado para ser vice de Tabata em SP, Datena se filia ao PSB nesta terça

Cotado para ser candidato a vice-prefeito na chapa da deputada federal Tabata Amaral (PSB) na eleição à prefeitura de São Paulo em 2024, o jornalista e apresentador José Luiz Datena vai se filiar ao PSB nesta terça-feira.

A filiação vai acontecer às 11h30, na sede nacional do partido, em Brasília, e contará com a presença do presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira, do vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.

Segundo o PSB, participam ainda os governadores Renato Casagrande, do Espírito Santo, Carlos Brandão, do Maranhão, e João Azevêdo, da Paraíba, deputados federais e senadores do partido.

Como mostrou o Radar em outubro, Datena tem ensaiado uma aproximação, cada vez mais pública, com Tabata Amaral. Um dos maiores entusiastas da possível composição é Márcio França.

Eterno pré-candidato, Datena não deu, até agora, nenhuma declaração assertiva sobre os possíveis frutos das conversas com líderes do PSB.

