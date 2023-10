Cotado para o STF, Bruno Dantas é finalista do Prêmio de Inovação

Atualizado em 9 out 2023, 17h17 - Publicado em 9 out 2023, 18h30

Por Redação Atualizado em 9 out 2023, 17h17 - Publicado em 9 out 2023, 18h30

Cotado para a vaga aberta pela aposentadoria da ministra Rosa Weber no STF, o ministro Bruno Dantas, presidente do TCU, é um dos finalistas do “Prêmio de Inovação: Judiciário Exponencial”, cuja cerimônia ocorrerá no dia 21 de novembro, em Brasília.

Bruno Dantas concorre na categoria “Liderança Exponencial”, junto aos presidentes do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, e ao conselheiro do Conselho

Nacional do Ministério Público Moacyr Rey Filho.

A premiação reconhece pessoas e projetos de outras seis categorias: Inovação Tecnológica, Inovação na Gestão, Laboratórios de Inovação, Inovação Social, Executivo de Tecnologia e Executivo de Inovação.

Siga