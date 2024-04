Coronel lança livro sobre “história que o Exército quer riscar”

Coronel da reserva, Rubens Pierrotti Jr. vai lançar o livro de ficção Diários da Caserna — Dossiê Smart — A história que o Exército quer riscar. Eis a sinopse disponibilizada pela Editora Labrador:

“Quantos segredos se escondem fora do alcance do cidadão comum nos arquivos do Estado? O que não querem que você saiba? Quais interesses estão por trás disso? Esta obra nos revela um deles. Doze militares são enviados apressadamente para a Espanha. Missão: integrar a equipe de absorção de tecnologia e desenvolvimento do Simulador Militar de Artilharia (Smart), junto à empresa Lokitec. A euforia inicial para modernizar o exército com um novo equipamento de treinamento militar, no entanto, logo se transforma em desalento, num enredo de inépcia, intrigas, traições, corrupção e punições. Baseado numa história real, este livro traz o relato surpreendente de Battaglia, um dos integrantes da missão, que aceitou, corajosamente, conceder entrevista aos repórteres do jornal El País, desafiando o sistema. Uma leitura indispensável para entender o momento em que estamos vivendo e os bastidores do poder, e que levará você a conhecer a história que o exército quer riscar.”