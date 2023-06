Conselho de Ética abre processo contra Chico Rodrigues e mais 4 senadores

O Conselho de Ética do Senado abriu na manhã desta quarta-feira, 14, procedimentos disciplinares contra os senadores Cid Gomes (PDT-CE), Chico Rodrigues (PSB-RR), Jorge Kajuru (PSB-GO) — em dois casos —, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Styvenson Valentim (Podemos-RN).

Na reunião, o colegiado também rejeitou pedidos de abertura de processos contra Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Jayme Campos (União Brasil-MT), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Humberto Costa (PT-PE), Damares Alves (Republicanos-DF) e o ex-senador Paulo Rocha (PT-PA).

Dos 13 itens da pauta desta quarta, apenas um teve análise adiada, um requerimento contra Flávio Bolsonaro.

Veja o resultado a seguir.

Admitidas

– Cid Gomes (PDT-CE) – 2019 – Apresentado pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL) – Relator sorteado: Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)



Lira diz que Cid Gomes atentou contra sua honra em uma comparação ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.

“Eduardo Cunha original está preso, mas está solto o líder do PP que se chama Arthur Lira, que é um achacador, uma pessoa que no seu dia a dia, a sua prática é toda voltada para a chantagem, para a criação de dificuldades para encontrar propostas de solução”, disse o senador em 2019.

– Jorge Kajuru (PSB-GO) – 2020 – Apresentado pelo então senador Luiz do Carmo (MDB-GO) – Relator sorteado: Otto Alencar (PSD-BA)

O senador foi acusado de divulgar informações falsas sobre parlamentares de Goiás.

– Jorge Kajuru (PSB-GO) – 2021 – Apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) – Relator sorteado: Zenaide Maia (PSD-GO)

Continua após a publicidade

Flávio Bolsonaro acusou Kajuru de divulgar uma gravação clandestina do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma decisão do STF que permitiu a instalação da CPI da Covid.

– Chico Rodrigues (PSB-RR) – 2020 – Apresentado pelos partidos Cidadania e Rede Sustentabilidade – Relator sorteado: Renan Calheiros (MDB-AL)

Rodrigues foi flagrado pela Polícia Federal com 33.150 reais na cueca. A apreensão do dinheiro foi no âmbito da Operação Desvid-19, que investigou desvios no combate à pandemia e cumpriu mandato de busca e apreensão na casa do parlamentar.

– Styvenson Valentim (Podemos-RN) – 2021 – Apresentado pela então deputada federal Joice Hasselmann (SP) – Relator sorteado: Dr. Hiran (PP-RR)

A ex-deputada disse que o senador atentou contra sua honra e dignidade. Em uma transmissão nas redes sociais, Styvenson insinuou que um incidente em que Joice diz ter acordado com marcas de sangue no chão de casa foi decorrência do uso de drogas.

“Aquilo ali, das duas uma. Ou duas de quinhentos ou uma carreira muito grande. Aí ficou doida e pronto”, disse o senador em vídeo.

– Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) – 2021 – Apresentado pelo então deputado federal Daniel Silveira (RJ) – Admitida – Relator sorteado: Omar Aziz (PSD-AM)

O ex-deputado federal acusa Randolfe de atentar contra a Presidência da República e a democracia em entrevistas concedidas, em 2021, pelo senador sobre a CPI da Covid.

Rejeitadas

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) – 2020 – Apresentado por um cidadão;

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) – 2020 – Apresentado pelo então deputado federal Alexandre Frota (SP);

Humberto Costa (PT-PE) – 2021 – Apresentado pelo deputado federal José Medeiros (PL-MT);

Paulo Rocha (PT-PA) – 2021 – Apresentado pelo deputado federal José Medeiros (PL-MT);

Jayme Campos (União Brasil-MT) – 2020 – Apresentado pelo Pros;

Damares Alves (Republicanos-DF) – 2023 – Apresentado pelo PSOL.

Adiada

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) – 2020 – Apresentado pelo PSOL – Aguarda parecer da Advocacia do Senado.