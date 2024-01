Congressos em SP devem reunir 400 mil pessoas no 1º semestre, diz entidade

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

São Paulo vai receber pelo menos 37 eventos científicos e pode ser sede de mais 50 simpósios ou congressos no primeiro semestre de 2024, segundo o São Paulo Convention & Visitors Bureau. O número pode representar um aumento de 38% nos números de eventos, em relação com o mesmo período do ano passado.

Com os 37 congressos e simpósios captados ou apoiados pela entidade, a estimativa é de 400.000 participantes. A maior parte dos eventos são do setor de medicina e saúde (56%), seguido por hotelaria e turismo (11%) e direito, economia, administração e gestão empresarial (7%).

“Tradicionalmente, boa parte dos congressos, simpósios e demais eventos científicos são realizados no segundo semestre, razão pela qual nossa expectativa é bastante positiva para 2024”, prevê Toni Sando, presidente-executivo do São Paulo Convention & Visitors Bureau.