Congresso tem sessão marcada para votar vetos presidenciais nesta quarta

Está marcada para as 19h desta quarta-feira a sessão conjunta do Congresso para a análise de 32 vetos presidenciais, entre eles os feitos por Lula na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, além dos vetos parciais do petista à lei da saída temporária dos presos [veja a lista completa aqui].

Até a noite desta terça, ainda havia dúvidas se a reunião de deputados e senadores — inicialmente prevista para a semana passada, mas adiada por intervenção do governo Lula — poderia ser postergada mais uma vez pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Segundo o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso, a rejeição de alguns vetos foi negociada entre representantes do Planalto e lideranças do Senado e da Câmara dos Deputados.

A sessão agendada para esta quarta é destinada a quatro vetos parciais do ex-presidente Jair Bolsonaro (um de 2021 e três de 2022), e 28 de Lula (20 de 2023 e oito deste ano).