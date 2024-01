Como um senador do partido de Ricardo Nunes vai apoiar Boulos em SP

O apoio do senador Alexandre Giordano, do MDB, mesmo partido do prefeito Ricardo Nunes, ao deputado Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições municipais de São Paulo já foi selado há nove meses.

Como mostrou o Radar em maio, o parlamentar emedebista disse em entrevista ao Podcast Política Real que, após um jantar com o psolista decidiu que apoiaria o deputado. Nunes disse à coluna que a declaração era menos importante.

Agora, o senador volta a se movimentar para tentar eleger Boulos. Com escritório na Zona Norte, Giordano quer angariar votos ao deputado na região. Eles estiveram juntos em um encontro no Clube Vila Maria, em novembro.

“Foi a primeira vez que entrou um político de esquerda no clube Vila Maria”, disse Giordano ao Radar.

O senador disse ter conversado com o ex-presidente Michel Temer, que o convidou para entrar no MDB, e com o deputado Baleia Rossi, chefe da executiva nacional do partido e coordenador da campanha de Nunes. As lideranças emedebistas teriam dado liberdade a Giordano escolher quem apoiará nas eleições deste ano.

“Acreditava muito como o Bruno Covas via a cidade. Com o Ricardo Nunes, é muito diferente”, argumentou o senador para explicar seu apoio a Boulos. Nunes era vice de Covas e assumiu a Prefeitura em maio de 2021, após a morte do ex-prefeito.

Giordano afirma que o seu apoio é “mais intelectual” e “nos bastidores”. Interlocutores do deputado do PSOL dizem que os coordenadores da campanha são o líder do MTST, Josué Rocha, e o presidente municipal do PT, Laércio Ribeiro.

