Como será o discurso de Bolsonaro na tribuna da ONU

Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites.

Jair Bolsonaro decidiu viajar a Nova Iorque para participar da Assembleia da ONU, mas não deixará de fazer campanha em nenhum momento. O discurso na tribuna mais importante do planeta será uma espécie de roteiro do programa eleitoral do presidente.

Ele vai falar diretamente aos eleitores brasileiros para tentar reduzir sua rejeição, mostrando os dados colhidos pelo governo na economia, a queda no desemprego, o refresco na inflação, os números de combate à violência e ao tráfico de drogas, além de explorar a pauta de ações para mulheres, um eleitorado que está em peso com Lula.