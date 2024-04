Como será a despedida de Alexandre de Moraes da presidência do TSE

Presidente do TSE no período mais desafiador da história da Corte e do país, Alexandre de Moraes vai deixar o comando do tribunal, nos próximos meses, da mesma forma que chegou ao posto: combatendo a desinformação e o discurso de ódio que ameaçam a democracia no nosso tempo.

Moraes vai encerrar sua gestão no TSE organizando um grande evento internacional sobre fake news no processo eleitoral e o impacto da desinformação na livre vontade do eleitor.

Marcado para os dias 21 e 22 de maio, o evento de Moraes será realizado em parceria com a Fundação Getulio Vargas e terá a participação de representantes da União Europeia. A próxima chefe do TSE será Cármen Lúcia.