Como o PT vai traçar as estratégias para as eleições municipais de 2024

O PT realizou nesta semana a primeira reunião do seu Grupo de Trabalho Eleitoral, para começar a traçar as estratégias que serão adotadas nas eleições municipais do ano que vem.

O senador Humberto Costa (PT-PE) assumiu a coordenação nacional do GTE na terça-feira, dia do primeiro encontro, que serviu para uma “tempestade de ideias”. Na ocasião, uma ala da Executiva do partido defendeu lançar muitas candidaturas e outra o máximo número de alianças.

A primeira resolução foi fazer um corte para analisar a situação das cidades com mais de 100.000 eleitores.

Ao Radar, Costa disse ter certeza de que o partido vai crescer em número de prefeituras, porque 2020 “foi praticamente o fundo do poço”. Mas que a legenda quer estabelecer uma meta realista e fazer com que o partido amplie a sua influência política, a sua força nas cidades, mas não necessariamente somente a ideia de eleger prefeitos.

“Tem que pensar em 2024 de olho em 2026… O objetivo também pode ser consolidar a relevância do partido e projetar lideranças políticas para as próximas disputas”, comentou.

As reuniões serão quinzenais e a próxima está marcada para o dia 10 de julho. A ideia é que até o final de setembro, praticamete um ano antes do pleito, já se possa ter uma estratégia “minimamente traçada”.

