Como foi o encontro de Lula e José Sarney em Brasília

Lula se reuniu com José Sarney nesta sexta-feira em Brasília. Segundo o petista, o encontro foi uma visita de cortesia em razão de sua vitória na eleição presidencial.

“A minha conversa com Sarney é a visita a um homem que foi presidente da República, uma pessoa que foi presidente do Senado, que teve história nesse País, que me ajudou muito e está com 91 anos de idade”, disse.

O presidente eleito afirmou que teve um encontro do mesmo tipo com FHC. “Eu fico pensando também quando estarei com 90 anos de idade, vai demorar um pouco, e quero estar com a mesma saúde que ele [Sarney] está hoje. Já fui visitar também o presidente Fernando Henrique Cardoso porque são pessoas que me ajudaram mesmo quando divergiram de mim”, disse.